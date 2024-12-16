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全民權證／南港 二檔有潛利
南港（2101）看好SUV與電動車趨勢，南港表示，新一代SUV胎上市、電動車專用胎擴大規格，將延伸南港的競爭力。
南港開發的世界明珠H棟已售62.5億元，9月入帳，住宅區已售258億元，預計明年6月完工後辦理交屋入帳。
南港營運顯著改善。第3季稅後純益26億元，每股純益3.12元，今年前三季每股純益3.78元。其中，輪胎本業回穩，加上世界明珠建案進展，未來營收展望樂觀。法人預期，南港2024年營收將達159.9億元，年增103.6%，獲利也將成長。看好相關題材的投資人，可挑選價內外程度20%以內、距到期日兩個月以上權證，如南港永豐46購01（053270）、南港凱基44購01（053121）。（永豐金證券提供）
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