全民權證／華通 瞄準逾90天

華通（2313）掌握四大衛星業者訂單，航太衛星營收維持滿載水準，搭配短期HDI訂單動能強勁，另消費性產品漸回溫，法人指出，看好後續營運持續增溫。

法人表示，展望2025年，華通受惠近期陸系手機板訂單轉強且報價回升，美系手機及PC類訂單有市占率提升跡象，且衛星客戶持續發射衛星且泰國廠量產後衛星訂單成長，有助毛利率及獲利回升。

法人指出，華通目前台灣廠衛星板產線滿載，泰國廠明年第1季全製程量產，預計月產值貢獻3億至4億元，若量產進度順利，明年下半年啟動二期產能擴充。投資人可買進價內外20%內、距到期日90天以上認購權證，如華通統一4B購01（047249）、華通元大44購01（044807。（統一證券提供）