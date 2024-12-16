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全民權證／陽明 選價內外15%
陽明 （2609）11月營收174.78億元，月減7.98%，年增60.07%。累計今年前11月營收2,057億元，年增58.08%。
展望後市，法人認為，儘管供需失衡仍將為陽明營運帶來壓力，惟全球政經動盪皆為外部改變因子，另外美東碼頭勞資雙方仍未達共識，國際碼頭工人協會（ILA）表示，將以罷工視為爭取權益重要手段，顯現物流供應鏈風險仍存，有望支撐運價；且陽明具高殖利率題材，高股息將是下檔保護空間。
權證發行商建議，看好陽明後市表現的投資人，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。陽明相關權證包括陽明中信44購01（049455）、陽明元大46購01（049541）。（中國信託證券提供）
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