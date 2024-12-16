期貨商論壇／黃金期 前景閃亮

在中東動亂再度擴大下，市場對黃金的避險需求再度提高，黃金期貨的價格出現反彈，在整體國際局勢仍然緊繃的情況下，後市有望維持較為強勢的表現。

沙烏地阿拉伯扶植的沙姆解放組統與土耳其扶植的敘利亞國民軍日前成功推翻原有的阿薩德政權後，以色列順勢進占位於兩國交界處的戈蘭高地，並對敘利亞境內的軍事設施發動遠程攻擊，美國、俄羅斯在中東布局也大幅變動。

觀察CFTC統計至3日的最新資料，非商業交易人操作轉為加碼多單，暫時結束近兩個月持續減碼多單的動態，而以非商業交易人自10月以來對黃金期貨積極進行減碼操作的情形，對比黃金期貨回檔幅度相對較小而言，其負面影響較為有限，顯示在黃金期貨在籌碼面較為不利時期，仍具有較為抗跌屬性。

CME期貨交易所的黃金期貨在前周出現反彈、結束盤整走勢，在行情順利突破季線後，接著一度突破11月下旬的高點壓力關卡，雖近日出現回檔，但就技術面而言，11月來走勢有機會形成W底，若後續能站穩5日均線，並再次突破11月下旬高點，則就波段走勢而言，仍可期待行情進入多頭格局。

期權交易有風險，應留意財務狀況，做好資金與風險管理；並嚴守停損紀律，切勿過度放大槓桿。（華南期貨提供）