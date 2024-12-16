台股上周五（13日）持續呈現震盪走勢，終場加權指數下跌26點，收在23,020點，周線以黑K棒作收。期貨商表示，市場預期本周聯準會（Fed）降息1碼機率高達90%以上，加上年底作帳以及元月效應加持下，可以期待台指後續行情。

台指期上周五下跌123點、至22,984點，逆價差為34.48點。籌碼面部分，三大法人賣超103.3億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,393口至15,741口，其中外資淨空單增加2,746口至42,161口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,445口至18,993口。

外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前以買買權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為三千餘口，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空皆無表態。

元富期貨認為，上周五台股走勢呈現震盪走跌格局，多空在23,000點大關對峙。就技術線而言，上揚的月線、季線仍是強而有力的支撐，適度的回落有利於買盤承接。市場預期本周Fed降息1碼機率超過九成，可期待台指後續行情的表現。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,500點，周賣權最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在24,900點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.97降至0.91，VIX指數降0.25至17.81。選擇權籌碼面中性。

均線格局來看，指數下檔尚有月線與季線支撐，自前高回落的幅度不太大，仍位於23,000整數關卡之上，短線上表現較為中性。但櫃買指數則相對不理想，連日收上影線黑K，且上檔有均線反壓，顯示目前為權值類股撐盤，小型股低迷。

群益期貨表示，外資期現貨悲觀布局，自營商選擇權略微樂觀，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局；技術面上，目前台股逐漸壓縮三角收斂，短線在3日多方缺口未被跌破下，行情拉回仍可以樂觀操作。