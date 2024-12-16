乙盛、川湖 認購聚光

台股多空震盪劇烈，投資人可首選「今年營運優、明年展望佳」個股，逢低進場布局，這些營運耀眼族群股價走勢相對抗震，有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考乙盛-KY（5243）、川湖（2059）等，利用權證參與行情，放大獲利空間。

鴻海集團旗下機構件大廠乙盛來自伺服器拉貨動能不減，法人看好本季營收有望優於第3季，攀全年高峰，為八季來最佳。

乙盛-KY、川湖相關權證 圖／經濟日報提供

法人點名乙盛為特斯拉概念股之一，目前墨西哥廠主要供貨特斯拉系列車種電池機構件、電池支架組件、電池背蓋、後行李箱塑件、尾門內飾等零組件。近年來自車用營收占比拉升，產品組合優化，推升毛利率高檔不墜，今年前三季來自車載應用營收占比近六成。

乙盛今年第3季稅後純益1.62億元，季增19.1%，為五季高點，每股純益0.96元。其中，單季毛利率重返二字頭，達21.23%，為四季來最佳。累計今年前三季稅後純益3.99億元，年減22%，每股純益2.37元。

乙盛看好，在汽車領域挾完整的生產設備、高度自動化生產線、多元化生產工藝，以及完整的全球布局四大優勢，從EV切入北美市場為根據地，有助於穩健向外拓展新客戶及新市場。

川湖稼動率與產品組合轉佳，讓毛利率進一步提升，第4季營運可望為季增、年增表現，2025年營運可望維持雙位數成長表現。

川湖第3季營收、毛利率與營業利益率優於市場預期，但受外幣兌換損失影響，淨利低於市場預期。市場預估川湖第4季營收季增可逾10%，年增逾50%。毛利率部分，受惠於產品組合優化與稼動率改善，估第4季毛利率69.7%，近第3季水準。

展望2025年，川湖在輝達（NVIDIA） GB200 AI伺服器導軌出貨進度，目前預計是第4季少量出貨、2025年第1季後逐漸放量，成2025年營運成長來源之一。

元富證券建議，若投資人看好此兩檔，可設定價外程度20%以內、中長天期權證來進行操作。