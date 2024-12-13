玉晶光、大立光 四檔俏

台股昨（13）日拉回，盤面上光學股逆勢撐盤，玉晶光（3406）、大立光（3008）終場皆收紅盤，發行券商建議，對於光學股偏多的投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

玉晶光在2019年6P鏡頭正式獲得iPhone 11的採用，首度打入蘋果供應鏈，2020年iPhone 12也採用玉晶光的7P鏡頭，晉升為蘋果高階手機鏡頭供應商。

法人指出，玉晶光近年來積極跨入車載及 AR／VR 鏡頭等應用領域，持續建置台灣及中國的 AR/VR 產品線，為國內較早開始投入 AR／VR 相關鏡頭的廠商。加上非蘋陣營採用潛望式等高階鏡頭的意願也提升，後續營運有望持續增溫。

大立光第3季毛利有所提升，其中主要受惠客戶提前拉貨，營收規模放大，稼動率提升。法人預期第4季雖手機需求仍未看到明顯回溫，且客戶於第3季提前拉貨，以及客戶下修訂單，預期第4季相較於第3季營收下滑，但因新機比重提升，仍有利毛利率維持。

法人指出，展望2025年，看好手機產業溫和復甦且規格持續升級，包含G+6P鏡頭、8P鏡頭、潛望式鏡頭等產品，將於iPhone Pro系列及其他安卓機種擴大採用，進而推升滲透率。同時公司已開始自製玻璃和塑料混合鏡頭玻璃部分，製造良率相較2023年已顯著提升。

在產能規劃方面，大立光第一個新廠於2024年第3季安裝設備，第4季達到滿載生產，同時計劃擴建第二個新廠，預計於2025年第3季完工，樓地板面積將是第一個新廠兩倍，未來會根據需求規劃產能。權證發行商建議，看好個股後市的投資人，可選價內外15%以內、有效天期逾90天商品介入。