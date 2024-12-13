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聯發科、立積 押逾90天

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
聯發科。聯合報系資料照
聯發科。聯合報系資料照

AI世代中，傳輸需求將扮演益發重要的角色，Wi-Fi 7滲透率在明年可突破一成中，市場看好聯發科（2454）、立積（4968）等供應鏈營運將受惠，權證券商建議，可利用認購權證，參與相關個股走勢。

聯發科第3季手機晶片方面，5G市場較為持平，不過4G在新興市場銷售佳，使得整體MOBILE產線營收呈現季增，帶動營收達1,318億元，季成長3.6%，年成長19.7%，毛利率因為產品組合持續優化，升至48.8%，稅後純益為優於預期的253.5億元，較上季小減1.4%、年成長37.2％，每股純益15.94元。

聯發科原先認為第4季進入手機淡季，不過天璣9400效能優異，將帶動行動運算產線成長下，預計單季營收為1,265至1345億元，由季減4%到季成長2%間，毛利率為47%正負1.5個百分點，市場預估全季純益202億元，EPS為12.6元。

立積方面，法人認為，因為Wi-Fi 7頻段將多出6 GHz，所用的FEM也相對Wi-Fi 6多出兩個，而產品單價也相對於Wi-Fi 6 FEM提升兩倍，故單台產值Wi-Fi 7相對於Wi-Fi 6多出2.5倍；而立積將成為美系客戶的Wi-Fi 7中低階款的FEM主要供應商，推估在明年第2季就可以大幅貢獻營收。

展望明年營運，Wi-Fi 7開始放量，產品打入全數晶片平台，在Wi-Fi 7 FEM價量齊揚下，對於營收將有大幅貢獻，市場預估全年營收為50.8億元，年成長37.5% ，預估稅後純益5.6億元，年成長316%，EPS為6.2元。看好相關個股投資機會，可挑選價內外10%以內、有效天期三個月以上的權證入手。

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