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全民權證／美時 選逾五個月

經濟日報／ 記者崔馨方整理

美時（1795）今年前11月累計合併營收達171.2億元，年增9.9%，已超越2023全年表現。法人看好美時多項產品陸續推出，2025至2026年成長可期。

法人分析，美時預計於2025年推出多款創新藥品，涵蓋血癌、抗炎及癌症治療等多個領域，展現其未來成長潛力。首款上市藥品為Pomalidomide，專注於多發性骨髓瘤患者，預計在歐洲市場推出，市場規模高達9億美元。同時，Tofacitinib作為治療類風濕性關節炎的抗炎藥，市場規模估計超過16億美元，預期帶動抗炎藥領域增長，預期在2025至2026年間為公司帶來顯著成長。

權證發行商建議，看好美時後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數超150天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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