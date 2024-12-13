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全民權證／胡連 二檔有潛利

經濟日報／ 記者周克威整理

胡連（6279）受惠中國大陸車市進入旺季，第4季營運動能成長，帶動營收表現外，也因稼動率拉升、銅價相對下降，有利毛利率表現。

胡連今年主要成長動能來自於中國客戶銷售表現優於整體市場，且對中國客戶滲透率持續提升；北美鏟雪車客戶庫存去化告一段落，北美營收明顯回升；歐洲市場接獲新線束訂單，且有多位客戶產品送審，營收明顯增長且後續動能可期；印度市場表現佳有助穩定亞太區營收；台灣市場受惠於電動巴士線束出貨，且接獲上海GM、歐洲比雅久訂單，高頻高壓產品占營收比重逐步拉升。權證券商建議，看好胡連後市表現的投資人，建議利用價內外20%以內、可操作天期120天以上商品參與行情。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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