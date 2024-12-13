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全民權證／貿聯 挑價內外20%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

貿聯-KY（3665）受惠北美雲端服務供應商（CSP）客戶對資料中心需求持續強勁，11月營收繳出同期新高佳績，法人看好其後續受惠AI需求爆發，營運持續增溫。

除了AI需求外，法人表示，貿聯-KY將於今年第4季起併表Easys及Cable Connection 兩大公司，分別著重在半導體設備及醫療領域，將拉抬明年工業成長；加上大廠客戶對於Box build品項需求提升，2025年訂單能見度展望佳，有望取代工廠自動化成為工業應用最大產品線。

法人預期，貿聯2025年毛利率將突破30%，上修第4季營收預估至季增3%，毛利率29.5%、EPS為7.75元。權證發行商建議，若看好個股後市可買進價內外20%內、距到期日150天以上權證。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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