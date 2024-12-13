12月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌26.32點，收23020.48點。12月電子期收1268.1點，下跌2.55點，逆價差1.76點；12月金融期收2147點，下跌12.6點，正價差0.79點。
12月電子期以1268.1點作收，下跌2.55點，成交605口。1月電子期以1270點作收，下跌4.1點，成交38口。
電子現貨以1269.86點作收，上漲1.85點；12月電子期貨與現貨相較，逆價差1.76點。
12月金融期以2147點作收，下跌12.6點，成交248口。1月金融期以2150點作收，下跌8點，成交11口。
金融現貨以2146.21點作收，下跌7.22點；12月金融期貨與現貨相較，正價差0.79點。實際收盤價以期交所公告為準。
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