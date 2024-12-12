全民權證／復盛應用 兩檔靚

復盛應用（6670）主要生產高爾夫球頭，營收占比達85%，全球市占率約40%，其中中高階市場占比達50%。法人看好2025年新客戶訂單挹注成長，相關權證可伺機布局。

法人分析，隨著復盛應用的國際客戶逐步減少中國製造的比重，公司越南廠產能明顯受惠，出貨比重提升至70%，中國廠閒置資產則進行策略性投資，專注於供應中國內需市場。2025年全球高爾夫運動穩定成長，高球頭產業需求穩健。復盛應用預計營收達304.8億元，年增9.3%，每股純益（EPS）約為29.1元。

看好復盛應用後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數90天以上認購權證入手。（元富證券提供）

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