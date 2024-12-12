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大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

全民權證／緯軟 選逾三個月

經濟日報／ 記者徐牧民整理

緯軟（4953）受惠AI指標性客戶中取得優異成果，樂觀看待AI應用商業化落地將為長期營運注入穩健且持續的成長動力，法人表示，後續營運展望有望更上一層樓。

企業透過外包IT來提高營運效率，法人預估2023年至2025年期間，資訊服務市場年複合成長率，中國13.1%，台灣則為9.5%。緯軟深耕中國大陸市場多年，掌握到中國IT外包客戶對資訊服務需求提高，預期中國大陸持續積極發展自駕車、半導體及人工智慧（AI）等高科技，緯軟後續有望因此受惠。

權證發行商建議，看好的投資人緯軟可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的認購權證入手。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

AI 權證

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