全民權證／群聯 挑價內外15%
群聯（8299）淡季效應加上存貨跌價損失擴大，法人預估今年第4季獲利為近六季低點，而受惠企業級專案認列與消費性需求回溫，預期明年第2季營收將谷底復甦。
第4季是PC、手機等消費性產品淡季，營收可能下修，群聯毛利率預估由35.7%下修至29.6%。
而受惠企業級專案認列與消費性需求回溫，群聯明年第2季營收將谷底復甦，消費性產品在經過近三季庫存調整後，需求緩步回溫，加上AI PC／AI手機的推出，伴隨著win10更新周期及用戶端換機潮，將帶動營運增溫。
看好群聯後市的投資人，可布局價內外15%以內、有效天期120天以上的權證。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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