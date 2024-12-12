長榮航、長榮 四檔熱

展望2025年航運產業，法人分析，航運產業在多空因素交織下，憑藉高現金殖利率成為資金關注焦點。航空及貨櫃族群各具潛力，包括長榮航（2618）、長榮（2603）後市仍具操作空間，投資人可利用相關權證以小博大。

法人分析，隨著2024年獲利創新高及燃油價格維持低檔，航空公司營運動能可望延續。桃園機場第三航廈北廊道完工後，將進一步提升旅客吞吐量，對營運形成強力支撐。

長榮航2025年營運表現預期將維持高檔水準，進一步強化市場地位。在客運方面，雖然票價可能呈現緩跌，但需求穩定，有助於支撐整體營收。貨運部分則受益於電商業務的持續擴展及AI應用相關需求的增長，預期票價將維持在高檔水準，帶動貨運收入增長。

此外，長榮航計畫於2025年持續拓展航點並加密現有航班，積極搶占中轉市場商機，為整體營運提供穩定支撐。貨櫃航運部分，儘管面臨美東港口罷工、紅海危機及關稅政策變動等挑戰，仍可因高現金殖利率吸引資金青睞。

長榮方面，2025年首季海運市場有望展現搶貨潮，法人分析，由於2025年春節在元月，亞洲地區近洋航線的旺季需求將提前到來。同時，美國前總統川普宣布上任後可能再度對中國製品加徵關稅，市場預期部分貨主將提前拉貨以應對政策影響。