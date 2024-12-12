僑威、天虹 押逾60天

法人近期鎖定具未來成長性且有助年底績效個股，僑威（3078）、天虹（6937）股價近期相對強勢；權證發行商表示，盤勢輪動快，可挑相關認購權證靈活操作，參與行情。

法人預估僑威2025年業績可望成長，此外，近十年來平均殖利率超過6%，近三年來配息率達七成以上，同時兼具高殖利率和高成長股，提供下檔風險保護。

僑威明年具四大驅動力，包括潛在更換顯卡人數眾多、性價比改善推升換代需求、明年遊戲熱度上升，周邊設備連帶受惠以及遊戲愛好者消費意願與能力極強，是市場成長的重要驅動力。

天虹有別於其他供應鏈多以為國際大廠代工次模組或零組件。天虹作為後進者過去三年以SiC、GaN相關業務為主要出貨對象，但近年已開始轉向封測、矽基半導體相關供應鏈，前段製程要切入仍有很大的難度，但TSV應用於先進封裝將為天虹的設備打開出路。

天虹今年第4季受惠較多重複訂單及過往驗證到期付款而大幅成長；天虹設備產品逐漸多元，而先進封裝為天虹打開通往矽基半導體客戶的大門，包含ALD、Bonder／debonder都有機會受惠先進封裝的供應鏈外溢而成長。

天虹打入先進封裝外溢的供應鏈，協助客戶以更高性價比來達到客戶對產品要求，主要客戶已提出2025年Leading edge封裝營收翻倍展望，天虹營運可望受惠。

權證發行商建議，看好僑威、天虹股價後市表現的投資人可挑選價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的認購權證入手。