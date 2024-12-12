快訊

大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

僑威、天虹 押逾60天

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
僑威董事長潘君威。聯合報系資料照
僑威董事長潘君威。聯合報系資料照

法人近期鎖定具未來成長性且有助年底績效個股，僑威（3078）、天虹（6937）股價近期相對強勢；權證發行商表示，盤勢輪動快，可挑相關認購權證靈活操作，參與行情。

法人預估僑威2025年業績可望成長，此外，近十年來平均殖利率超過6%，近三年來配息率達七成以上，同時兼具高殖利率和高成長股，提供下檔風險保護。

僑威明年具四大驅動力，包括潛在更換顯卡人數眾多、性價比改善推升換代需求、明年遊戲熱度上升，周邊設備連帶受惠以及遊戲愛好者消費意願與能力極強，是市場成長的重要驅動力。

天虹有別於其他供應鏈多以為國際大廠代工次模組或零組件。天虹作為後進者過去三年以SiC、GaN相關業務為主要出貨對象，但近年已開始轉向封測、矽基半導體相關供應鏈，前段製程要切入仍有很大的難度，但TSV應用於先進封裝將為天虹的設備打開出路。

天虹今年第4季受惠較多重複訂單及過往驗證到期付款而大幅成長；天虹設備產品逐漸多元，而先進封裝為天虹打開通往矽基半導體客戶的大門，包含ALD、Bonder／debonder都有機會受惠先進封裝的供應鏈外溢而成長。

天虹打入先進封裝外溢的供應鏈，協助客戶以更高性價比來達到客戶對產品要求，主要客戶已提出2025年Leading edge封裝營收翻倍展望，天虹營運可望受惠。

權證發行商建議，看好僑威、天虹股價後市表現的投資人可挑選價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的認購權證入手。

僑威 天虹 權證

延伸閱讀

全民權證／順達 挑價內外5%

誠美材攻先進封裝領域

英特爾新技術 叫陣台積

天虹11月EPS 0.1元

相關新聞

台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（12）日開高反彈，指數齊步收復23,000點關卡。期貨分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨空單減少55...

期貨商論壇／輕原油期 有撐

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，樂觀看待陸寬鬆貨幣政策帶動原油需求回升，敘利亞政治動盪市場擔憂影響擴大，加上歐盟宣布制裁...

期貨商論壇／半導體30期 觀望

儘管半導體30期貨儘管未強力脫破12月來的震盪整理區域，但技術面來看，指數位階再次躍居所有均線上，觀察月線仍未向上穿越季...

僑威、天虹 押逾60天

法人近期鎖定具未來成長性且有助年底績效個股，僑威（3078）、天虹（6937）股價近期相對強勢；權證發行商表示，盤勢輪動...

長榮航、長榮 四檔熱

展望2025年航運產業，法人分析，航運產業在多空因素交織下，憑藉高現金殖利率成為資金關注焦點。航空及貨櫃族群各具潛力，包...

全民權證／群聯 挑價內外15%

群聯（8299）淡季效應加上存貨跌價損失擴大，法人預估今年第4季獲利為近六季低點，而受惠企業級專案認列與消費性需求回溫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。