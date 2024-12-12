期貨商論壇／半導體30期 觀望

儘管半導體30期貨儘管未強力脫破12月來的震盪整理區域，但技術面來看，指數位階再次躍居所有均線上，觀察月線仍未向上穿越季線，留意短多架構是否在季線之上成形，或助指數挑戰11月中旬高點。

Google Quantum AI宣布突破量子運算瓶頸，量子晶片Willow能在5分鐘內解決傳統電腦需耗時10的25次方年份才能完成計算的複雜數學問題，效能遠超現今所有已知超級電腦的運算能力。原先，投資人還在摸索體驗這幾年輝達及大型科技巨頭共同形塑出的人工智慧運用場景，如今量子晶片運算成果令人驚豔，橫空出世的超級計算能力具備重新定義人工智慧的運算架構。

輝達作為當今提供AI最強大運算動力的霸主，剛要形成的霸業似乎也受到被顛覆的威脅，Google已宣布將此技術運用在藥物開發、電動車電池設計和核融合等領域。

此前輝達與Google Quantum AI已共同合作，透過1,024個H100Tensor Core GPU提供支援的Eos超級電腦來模擬量子運算，解決量子運算中雜訊造成硬體限制，顯示輝達在量子運算中扮演提供鏟子角色，也確保台積電的先進晶片技術是當今主流。相較運算技術更迭，輝達面對中國啟動反壟斷調查的威脅顯得更為棘手，若美對中續採強硬貿易壁壘，美企在中國勢將左右為難。（凱基期貨提供）

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