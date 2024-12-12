期貨商論壇／輕原油期 有撐

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，樂觀看待陸寬鬆貨幣政策帶動原油需求回升，敘利亞政治動盪市場擔憂影響擴大，加上歐盟宣布制裁俄羅斯，原油市場供過於求情形舒緩，有助支撐輕原油期貨價格。

美國11月CPI月增0.3%，年增2.7%，通膨數據符合預期，提振市場對聯準會12月再次降息的信心。中國官方會議提出明年將實施更積極財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，市場期待因此帶動原油需求回升，加上歐盟通過對俄羅斯的新一輪制裁有助緩和供給過剩，推升1月交割的輕原油期貨11日上漲。

在原油供需數據部分，沙國石油巨擘沙特阿美將明年1月銷往亞洲石油的價格下調，調整幅度高於預期顯示原油市場前景依舊疲弱。OPEC月報將今年全球原油需求成長預估量自上月的182萬桶下調至161萬桶。EIA數據顯示，6日當周美國原油庫存量較上周減少140萬桶，幅度大於市場預期的減少74萬桶，原油日產量較上周增加12萬桶至每日1,363萬桶歷史新高。

吳佩奇表示，OECD發表的世界經濟展望報告中預測中國今年成長率4.9%，明年則放緩至4.7%。該報告指出由於政局不穩，加上需求疲弱之下，將德國明年經濟成長預估自1.1%下修至0.7%，並遜於歐元區平均值1.5%。（國泰期貨提供）

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