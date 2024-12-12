台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（12）日開高反彈，指數齊步收復23,000點關卡。期貨分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨空單減少553口、降至3.9萬口，展望盤勢，由於目前類股延續性不佳，整體操作難度提高，建議短單小部位操作即可。

現貨與期貨行情方面，美國CPI符合預期，12月FOMC降息已無懸念，消息指出博通將與蘋果合作開發AI晶片，博通股價大漲6.63%，激勵半導體族群，特斯拉股價收漲5.93%，創2021/11以來高，美股在Mag7（+2.29）的強力推動下，Nasdaq首次飛躍2萬點，並創歷史新高的20,055.93點。

夜盤在CPI符合預期下緩步墊高，昨天加權指數、台指期開盤站上23,000點關卡，雖然早盤後有些轉弱現象，不過仍未跌破開盤價，整體指數表現較為回穩；加權指數昨天終場上漲143點，收在23,046點。

期貨部分，台指期昨天上漲260點至23,107點，價差方面，正價差為60.2點。

永豐期貨表示，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少430口至13,348口，其中，外資淨空單減少553口至39,415口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單，則是減少223口至20,438口。

永豐期貨指出，目前類股延續性極差，近期許多前日強勢股，隔日甚至無法開高，整體操作難度提高，建議短單小部位操作即可。

群益期貨表示，現階段外資期現貨保守格局，自營商選擇權略微樂觀，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。金融期挑戰新高位置，短線台股的拉回仍可樂觀操作。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,500點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在22,000點。