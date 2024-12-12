12月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲143.17點，收23046.8點。12月電子期收1271點，上漲16.6點，正價差2.99點；12月金融期收2159.6點，上漲29點，正價差6.17點。

12月電子期以1271點作收，上漲16.6點，成交557口。1月電子期以1272.5點作收，上漲13.7點，成交7口。

電子現貨以1268.01點作收，上漲10.26點；12月電子期貨與現貨相較，正價差2.99點。

12月金融期以2159.6點作收，上漲29點，成交461口。1月金融期以2158點作收，上漲27點，成交5口。

金融現貨以2153.43點作收，上漲22.36點；12月金融期貨與現貨相較，正價差6.17點。實際收盤價以期交所公告為準。