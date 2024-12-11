期貨商論壇／生技期 偏空架構

生技股王保瑞11月營收為16.8億元，月減19.4%，因所併入美國無菌針劑與充填廠，11月起進行為期二個多月的廠房設備維護暨升級計畫，然而受到保瑞股價回檔所拖累，生技期貨出現破底的情形。

另一方面，隨著氣溫驟降，國內流感疫情有緩升的跡象，估計12月中下旬進入流行期，加上日本近期爆發大規模傳染性紅斑症，患者人數創下25年來新高，讓防疫概念股再度受到關注，後續值得多加留意。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，其成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業表現，符合現今市場聚焦產業，契約規模約為20萬元，保證金為15,000元，槓桿約為13倍，因此臺灣生技期貨最大優勢在門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險。

技術面看，臺灣生技期貨呈現震盪走低格局，準備回測今年4月低點、測試底部支撐，加上受上方多條下彎均線反壓干擾，上檔賣壓沉重，因此在突破月線前，整體空方架構沒改變。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）