期貨商論壇／台積期 伺機上攻

富邦期貨分析師曹富凱表示，美中科技與貿易戰持續升溫，中國大陸對輝達2020年收購邁倫科技股權進行反壟斷調查，此舉被視為對華盛頓最近採取最新一輪晶片管控措施的報復。

美國眾議院中共問題特設委員會主席，指責拜登對大陸最新晶片圍堵存在漏洞，暗示川普上台後可能對北京採取更嚴厲的半導體限制措施，市場擔心相關供應鍵恐受衝擊，加上共軍擬發動軍演，台股盤勢陷入膠著。

市場擔憂川普上任後，將全面對外實施高額關稅，並對大陸祭出更嚴厲限制措施，可能進一步扼殺全球貿易並引發通膨，造成金融市場波動，微台散戶多空比上升，指數下跌，散戶偏多操作力道轉強，不利短線行情。

曹富凱表示，台股目前在經歷上周大漲後，市場操作氣氛保守，短線持續橫盤震盪可能性增。但若是台積電短線若跌至季線附近應可介入，台股中長期偏多格局未變。市場預估台積電第4季每股獲利持續創高，樂觀情緒有機會支撐台積電期逐步墊高。

外資近日在期貨的空單仍處於高水位，顯示居高思危避險心態仍濃。台積電期貨目前位置上檔仍然有壓，加上外資持續賣超，要提防獲利了結賣壓持續出籠。技術面觀察台積電個股期貨仍在大區間整理，待行情籌碼沉澱，再出現上攻。（富邦期貨提供）

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