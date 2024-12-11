台指期 外資空單增加

台股昨（11）日受到美股回檔拖累，呈開低走低格局，終場指數下跌221點、收在22,903點，台指期也同步走弱，終場下跌230點、收22,848點。期貨專家表示，由於股期雙市逆價差擴大，預期未來台指期仍將呈現震盪格局。

昨日台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,601口至13,778口，其中外資淨空單增加2,578口至39,968口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加3,049口至20,661口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。

群益期貨表示，外資期現貨呈保守格局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面目前台股正測試12月3日多方缺口位置，短線在台積電熄火拉回修正下，台股將在區間續作震盪整理。

元富期貨認為，就技術面觀察，台指昨日呈開低走低格局，早盤跳空開低接近200點，盤中一度拉抬到平盤附近，不過隨即出現賣壓湧現，終場以黑K棒留上影線作收。目前指數接連跌破短期均線，面臨到月季線保衛戰，以扣抵值來看，季線將維持向上走升，短線先觀察是否能成功守住。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在25,000點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在25,100點，月賣權最大OI落在22,000點。全月未平倉量put／call ratio值由0.9上升至0.93，VIX指數上升0.46至19.1。

整體來說，目前市場主流類股延續性不佳，若指數再度回測前低，技術面將大幅轉差，留意多方防守狀況。