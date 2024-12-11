全民權證／順達 挑價內外5%

順達（3211）營收結構以IT占比85%至90%最多，非IT約10%至15%，其中，IT為主要NB及平板鋰電池模組。今年第2、3季有分建合售利益入帳，貢獻獲利，預估2025年的現金股利殖利率至少6%以上，有望受高股息ETF青睞。

法人指出，雖然有客戶因中美貿易戰關係，讓順達出貨動能從下半年開始下降，預期2025營收可能低於2024年。不過，在非IT營收方面，業務以資料中心電池備援電力模組（BBU）為主，2024年客戶為META，預期2025年動能包括META與Amazon，預期2025年非IT業務營收可望翻倍成長。

權證發行商建議可買進價內外5%內、150天以上的相關認購權證。（中國信託證券證券提供）

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