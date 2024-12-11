全民權證／嘉澤 兩檔閃金光
嘉澤（3533）第3季毛利率52.6%，創下歷史新高，連續五季增加，EPS 18.33元，累計前三季EPS 56.9元。
據法人調查，部分CSP訂單量預期下修，遞延至GB300及後續機中。法人預估伺服器高算力叢集設計進入技術門檻的高原期，下一代NVL144及NVL288等設計方案，及光通訊CPO技術落實、高密度銅纜線材良率極限等，將大幅拖累新版AI伺服器設計進程，難以達到每年持續推出AI新機種的可能，而客戶採購重心將會聚焦在更多的GB300，因此樂觀看待嘉澤受惠GB300的訂單增量以及更多伺服器連接器導入。
權證發行商建議可利用價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的權證介入。（永豐金證券提供）
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