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聯合報社論／兩岸交流搞戒嚴，賴清德想學尹錫悅？

全民權證／嘉澤 兩檔閃金光

經濟日報／ 記者周克威整理

嘉澤（3533）第3季毛利率52.6%，創下歷史新高，連續五季增加，EPS 18.33元，累計前三季EPS 56.9元。

據法人調查，部分CSP訂單量預期下修，遞延至GB300及後續機中。法人預估伺服器高算力叢集設計進入技術門檻的高原期，下一代NVL144及NVL288等設計方案，及光通訊CPO技術落實、高密度銅纜線材良率極限等，將大幅拖累新版AI伺服器設計進程，難以達到每年持續推出AI新機種的可能，而客戶採購重心將會聚焦在更多的GB300，因此樂觀看待嘉澤受惠GB300的訂單增量以及更多伺服器連接器導入。

權證發行商建議可利用價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的權證介入。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

伺服器 權證

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