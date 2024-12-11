全民權證／燿華 選逾兩個月
燿華（2367）受惠低軌衛星地面PCB板材出貨，推升獲利上揚；11月營收15億元，月增3.3%，年增15.8%，累計前11月營收170.1億元，年增22.6%，法人預估，燿華今年營收將是近年最佳成績。
法人分析，近來HDI供應緊俏，車用HDI成為燿華成長主力，目前占營收比重約42%，預估將成長到近五成。由於手機、NB、伺服器規格提升，帶動HDI需求增加，燿華近年積極布局車載、ADAS板、高頻雷達車用板等應用，並以跨入衛星通訊領域。燿華前三季稅後純益11.8億元，EPS 1.77元。
看好燿華的投資人可挑選價內外15%左右，60天期以上的權證介入，參與個股行情。（統一證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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