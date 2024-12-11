快訊

聯合報社論／兩岸交流搞戒嚴，賴清德想學尹錫悅？

智邦、光寶科 四檔吸睛

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
光寶科董事長宋明峰。聯合報系資料照
光寶科董事長宋明峰。聯合報系資料照

歐美網通市場在下游客戶庫存去化已告一段落，加上需求回溫中，市場看好智邦（2345）、光寶科（2301）營運將受惠，明年營運有望向上；權證券商建議，可利用價內外20%以內的中長天期認購權證，參與相關個股走勢。

法人指出，今年歐美網通市場進入庫存去化階段，多數網通廠營運表現不佳，但預計明年歐美網通市場需求將回溫，Wi-Fi 7與寬頻設備需求增加，看好明年網通廠營運將重回成長軌道。

智邦11月營收125.4億元，較上月成長15.3%，更較去年同期大幅成長83.1%，主要是受惠AI相關產品線的強勁需求，推升高階交換器及AI智慧卡等產品出貨，並帶動營運持續走高。

市場預期智邦2025年放量的AI卡將以UBB主板為主，而一張UBB上有兩顆ASIC晶片，因此整體單價也較高，將對智邦2025年獲利成長有顯著貢獻，帶動EPS上看30元。

光寶科第4季營運將進入傳統淡季，且消費性電子並未看到明顯復甦，不過，光電部門的光電半導體需求仍屬穩定，雲端部門則受惠於網通、伺服器電源持續出貨，包含33kW PowerShelf小量出貨，在高毛利核心事業成長帶動下，預估獲利將會與上季相當。

市場預估光寶科單季營收364.2億元，季減0.9%、年減1.3%，毛利率22.1%，稅後純益34.2億元，EPS為1.4元，全年營收至1,352億元、年減8.8%，毛利率21.8%，在研發及併購費用支出下，稅後純益123.1億元、EPS為5.2元。

光寶科 網通廠

延伸閱讀

13檔營收創高股 聚光

智邦目標價 大摩喊700元

大摩：智邦受惠AI產品升級 營運有望增溫目標價700元

里昂：看好AI GPU及AI ASIC 按讚日月光投控等四台股

相關新聞

期貨商論壇／台積期 伺機上攻

富邦期貨分析師曹富凱表示，美中科技與貿易戰持續升溫，中國大陸對輝達2020年收購邁倫科技股權進行反壟斷調查，此舉被視為對...

台指期 外資空單增加

台股昨（11）日受到美股回檔拖累，呈開低走低格局，終場指數下跌221點、收在22,903點，台指期也同步走弱，終場下跌2...

期貨商論壇／生技期 偏空架構

生技股王保瑞11月營收為16.8億元，月減19.4%，因所併入美國無菌針劑與充填廠，11月起進行為期二個多月的廠房設備維...

智邦、光寶科 四檔吸睛

歐美網通市場在下游客戶庫存去化已告一段落，加上需求回溫中，市場看好智邦（2345）、光寶科（2301）營運將受惠，明年營...

富喬、華通 押中長天期

儘管消費性電子產品表現溫吞，在新產品助攻下，法人持續看好富喬（1815）、華通（2313）明年營收及獲利表現。

全民權證／嘉澤 兩檔閃金光

嘉澤（3533）第3季毛利率52.6%，創下歷史新高，連續五季增加，EPS 18.33元，累計前三季EPS 56.9元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。