智邦、光寶科 四檔吸睛

歐美網通市場在下游客戶庫存去化已告一段落，加上需求回溫中，市場看好智邦（2345）、光寶科（2301）營運將受惠，明年營運有望向上；權證券商建議，可利用價內外20%以內的中長天期認購權證，參與相關個股走勢。

法人指出，今年歐美網通市場進入庫存去化階段，多數網通廠營運表現不佳，但預計明年歐美網通市場需求將回溫，Wi-Fi 7與寬頻設備需求增加，看好明年網通廠營運將重回成長軌道。

智邦11月營收125.4億元，較上月成長15.3%，更較去年同期大幅成長83.1%，主要是受惠AI相關產品線的強勁需求，推升高階交換器及AI智慧卡等產品出貨，並帶動營運持續走高。

市場預期智邦2025年放量的AI卡將以UBB主板為主，而一張UBB上有兩顆ASIC晶片，因此整體單價也較高，將對智邦2025年獲利成長有顯著貢獻，帶動EPS上看30元。

光寶科第4季營運將進入傳統淡季，且消費性電子並未看到明顯復甦，不過，光電部門的光電半導體需求仍屬穩定，雲端部門則受惠於網通、伺服器電源持續出貨，包含33kW PowerShelf小量出貨，在高毛利核心事業成長帶動下，預估獲利將會與上季相當。

市場預估光寶科單季營收364.2億元，季減0.9%、年減1.3%，毛利率22.1%，稅後純益34.2億元，EPS為1.4元，全年營收至1,352億元、年減8.8%，毛利率21.8%，在研發及併購費用支出下，稅後純益123.1億元、EPS為5.2元。