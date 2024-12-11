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聯合報社論／兩岸交流搞戒嚴，賴清德想學尹錫悅？

富喬、華通 押中長天期

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

儘管消費性電子產品表現溫吞，在新產品助攻下，法人持續看好富喬（1815）、華通（2313）明年營收及獲利表現。

富喬成功開發AI伺服器相關特殊材料Low-Dk1，推升毛利率上揚；華通則因拓展低軌衛星板有成，產品組合優化，毛利率表現轉佳。

法人指出，富喬的Low-Dk1 因應客戶需求，持續擴產中；Low-Dk2也通過客戶認證，本季正導入量產。

展望後市，玻纖價格雖於第2季陸資廠因反映成本而帶頭漲價，實際終端需求仍未改善，因此玻纖價格於第3季價格呈現回跌。

2025年富喬產能將著重於毛利率較高的Low-Dk1以及Low-Dk2生產。

目前Low-DK為富喬高端應用主要出貨產品，也是毛利率成長動能之一，且台灣布廠目前產能利用率滿載，預估2025年仍將維持滿載狀態。

華通今年營運表現呈逐季成長，第3季在智慧型手機主板、軟板及軟硬複合板進入傳統旺季，加上衛星通訊產品需求強勁，產品組合優化帶動，累計前三季稅後純益39.4億元，年增49.4%，每股純益（EPS）3.31元。11月營收68億元，月增2.4%。

權證發行商表示，投資人若看好富喬與華通後續表現，可買入價內外10%以內，120天期以上的權證介入。

富喬 毛利率 華通

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