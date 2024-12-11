胡連利多 選逾三個月

胡連（6279）進入傳統旺季，11月營收續創單月歷史新高，法人預估，展望 2025年，在基期墊高之下，因受惠新客戶、新訂單的挹注，總營收仍有望雙位數增長，相關權證可伺機布局。

法人表示，胡連目前客戶主要來自中國大陸，多為OEM車廠，主要為大陸自有品牌，雖歐洲目前占比仍低，但受惠新客戶新訂單持續挹注，未來幾年營收將呈現倍數增長。

法人指出，胡連台灣前三季營收衰退約12%，主因電動機車客戶表現疲弱，展望2025年電動巴士線束及台灣電動車品牌連接器新專案於明年第1季陸續量產，將推升台灣營收緩步回溫。

展望2025年，胡連積極拓展非中國區業務，歐美市場品新客戶效益持續發酵，將成長高雙位數；而亞太地區也將落底回溫，印尼新廠稼動率有望持續提升。

法人指出，展望 2025 年在新車型陸續上市、進入降息周期及充電樁建置速度加快等利多幫助下有望提高消費者購車意願。中國市場2024年雖內銷燃油車銷售不如預期，但新能源車及出口銷量在高基期下保持20%以上增長。權證發行商建議，看好胡連後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。