緯穎、川湖 四檔馬力足

11月營收昨（10）日已公布完畢，近期法人陸續卡位營收創新高概念股，包括緯穎（6669）、川湖（2059）等受資金青睞。權證發行商建議，近期大盤上下震盪，投資人此時應控制資金風險，看好個股可利用資金門檻較低的權證布局。

近期美股受多家企業財報利多激勵維持強勁走勢，台股上周周線收紅，但本周出現高檔震盪。法人分析，資金重點已轉向2025年，市場聚焦具成長動能的企業。其中，AI依然是2025年最具確定性與成長性的應用，AI伺服器相關產業隨著雲端服務業者擴大資本支出，供應鏈受惠明顯。

緯穎方面，法人分析，緯穎的ASIC AI伺服器作為目前伺服器市場的成長動能，主要出貨對象為美國科技巨頭AWS與Meta，展現穩定的需求與市場支撐。

隨著AI應用不斷普及與成熟，需求預期將繼續穩健增長。展望2025年，緯穎有望因新增客戶而進一步提升營收表現。據了解，馬來西亞最大集團暨輝達AI伺服器大買家楊忠禮集團（YTL）將成為新加入的關鍵客戶，預計將為緯穎的AI伺服器營收帶來顯著貢獻。

川湖11月營收達10.13億元，單月營收首度突破10億元大關。法人分析，主要受惠於現有AI伺服器與ASIC導軌產品的穩定出貨，並因GB200導軌少量出貨進一步推升月營收表現。

展望2024年第4季，市場需求旺盛將持續帶動川湖營運表現，預期將受惠於輝達（NVIDIA）AI伺服器與雲服務供應商（CSP）AI ASIC應用導軌需求的支撐。展望2025年，川湖有望成為GB200導軌的主要供應商，市占率預估將達70%至75%。

權證發行商建議，看好緯穎、川湖等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過60天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。