台光電、奇鋐 認購夯

今日主題 法人近期卡位業績表現亮眼的股票，尤其11月營收創新高者具基本面支撐，法人持續布局這些股票為年底績效作價。不過，由於近期盤勢震盪，投資人不妨運用相關認購權證操作，以小博大，但宜嚴控制資金水位並靈活操作。

台股昨（10）日終場下跌148點，收在23,125點，盤面上基本面佳，尤其是11月營收創高的個股，如台光電（2383）、奇鋐（3017）等，後續成長動能不看淡。發行券商建議，看好相關族群後市的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

時序進入年底，法人作帳行情帶動台股營收亮麗個股近期走揚，昨日受美股拉回，費城半導體指數疲弱影響，台股進入震盪整理走勢，12月以來漲一波的個股順勢拉回，但法人認為可視為布局時機。

台光電為專注在高階CCL的領導廠商，M7以上產品占有約70%市占，以供應伺服器、交換器市場為主，在高階應用享有高市占的領導地位，公司為輝達（NVIDIA）AI伺服器主要CCL供應商，Hopper架構為獨家供應商，材料等級以M7等級為主，雖在Blackwell架構流失部分訂單，但仍為Switch Tray主要供應商，材料等級包括M7、M8，另外也在交換器市場享有高市占率，400G交換器主要對應M7，今年下半年陸續進入量產的800G交換器主要對應M8，目前公司產能已達滿載。

展望2025年，法人看好台光電受惠AI伺服器及高階交換器占比持續提升，將帶動M7以上高階產品占比持續增加，有望貢獻平均單價繼續提升，以及2025年下半年新產能將陸續開出，將帶動公司獲利持續成長。

奇鋐方面，由於AI伺服器功耗持續上升，當整機櫃功耗高於25kw，伺服器客戶會考慮導入水冷散熱，奇鋐相關產品持續成長，挹注營收。

法人分析指出，奇鋐2024年水冷約占5%至10%營收，公司可提供CP、Manifold、CDU、Sidecar等產品，受惠於水冷專案持續增加，看好今年第4季營收將優於第3季，同時，2025年第1季也將淡季不淡，預期2025年獲利將創歷史新高。

權證發行商指出，看好台光電、奇鋐後續表現的投資人，可買進價外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。