全民權證／台燿 押價內外10%

台燿（6274）11月營收22.6億元，月增11.4%，年增43.6%。法人指出，台燿為主要高階CCL供應商，目前M6營收占比64%，受惠800G交換器陸續進入量產，M7、M8高階材料占比將持續提升。

在AI伺服器方面，台燿雖無直接供應NVIDIA的GH、GB系列，但與金像電合作密切，透過ODM在NVIDIA HGX版本供應，在北美各家雲端服務供應商（CSP）自研AI ASIC亦是供應商。

展望2025年，法人認為，在AI伺服器及高階交換器帶動高階CCL需求強勁之下，台燿稼動率將有望持續提升，對營運後市不看淡。權證發行商建議，看好台燿後市表現的投資人，可買進價內外10%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（群益金鼎證券提供）

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