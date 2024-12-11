全民權證／宏全 二檔活力旺

宏全（9939）2023年前十月獲利達雙位數成長。展望未來，隨著多個新廠於2025年及2026年陸續投產，公司營運將迎來中長期成長動能，營收與獲利預期持續擴大。

法人分析，宏全2025年成長動能來自2024年已投產新廠的全年貢獻，以及2025年新增多個廠房投產，包括：廣東清新廠新增無菌線、浙江常山廠鋁蓋生產線、印尼KIIC新廠的無菌線與熱充線、以及緬甸宏佳廠的包材生產線等，由於新設施的投入，將大幅提升宏全的產能，預計2025年營收與獲利將實現雙位數成長。

看好宏全後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期60天以上的認購權證介入，藉以放大槓桿利潤。

（永豐金證券提供）

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