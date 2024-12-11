全民權證／創意 鎖定逾90天
創意（3443）在兩家CSP客戶仍擁有ARM架構的CPU、ASIC及HBM 4等專案機會，另原訂於第4季Tape out的AI專案遞延至明年第1季貢獻，法人表示，高階需求長期展望仍佳。
法人指出，創意第3季毛利率35.8%創近期新高，主因有一客戶更改規格產生新的工程收入，對毛利率貢獻較高；營業費用率高於預期，主因有一北美客戶應收帳款提列壞帳準備，若有望於年底償還，則將於第4季迴轉。此外，3奈米HBM3E控制器與實體層IP已獲得雲端服務供應商（CSP）及多家高效運算（HPC）解決方案業者採用，公司也積極與美光等合作，為下一代AI ASIC晶片開發HBM4 IP。
權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日90天以上的認購權證入手。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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