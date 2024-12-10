期貨商論壇／日月光期 前景靚

日月光投控（3711）是全球封裝測試產業的領導企業，近年來特別專注於先進封裝技術的發展，致力於滿足高速運算（HPC）和人工智慧（AI）晶片的市場需求。在NVIDIA等大客戶的訂單驅動下，先進封裝業務正快速成長，成為公司主要的業績增長來源。

展望第4季，預期受季節性淡季影響，單季營收可能與第3季持平或微幅下降。然先進封裝需求保持強勁，IC ATM業務第4季營收仍有增長潛力，部分抵銷EMS需求下滑影響。2024年每股稅後純益（EPS）預估7.2元，全年營運持續回溫。毛利率雖因市場復甦速度低於預期略受壓，但全年呈現穩健表現。

日月光在AI晶片封測領域擁有領先技術，特別是其與台積電合作的CoWoS技術，成為人工智慧與高速運算晶片封裝的關鍵。市場需求與業績預估方面，NVIDIA執行長黃仁勳預期NVIDIA Blackwell平台AI晶片需求將大幅推升日月光相關業務收入。業界預估，2025年日月光先進封裝業務營收將超過10億美元，成為未來成長的主要動力。

綜合以上分析，日月光的業績穩定性、先進封裝市場的成長動能以及其全球化布局策略極其優秀。AI晶片需求的快速增長以及公司在先進封裝市場中的領導地位，展現出卓越的價值。（兆豐期貨提供、記者王皓正整理）