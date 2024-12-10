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等待CPI數據 美股指數收低 道指連跌4日

期貨商論壇／永續期 留意風險

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
美股示意圖。路透
美股示意圖。路透

美國11月非農就業新增22.7萬，略高於市場預期，許多行業因10月暫時性因素影響而反彈，交通運輸設備製造與餐旅業的就業狀況皆有所回溫。不過失業率進一步走高，因此12月降息1碼機率從70%上升到85%，後續觀察聯準會官員對於明年度的降息情況所給出的說法。

11月合約結算後，外資期權籌碼出現近期罕見的雙賣操作，11月底台指期跌破短底時，外資逢低增加看不跌部位，因此外資台指選賣權的淨口數與淨金額皆呈現負值。但值得留意的是，12月來指數強彈，外資卻大幅減少看不跌部位，賣權淨金額已於12月6日翻正，反而買權淨金額持續呈現負值，近期已經突破1億元關卡。

因指數反彈至前高附近明顯遇壓，加上外資逢高有增加買權看不漲部位的傾向，指數延續上周強漲動能機率降低。近期熱門股狀況同樣不佳，BBU概念股明顯回檔，軟體相關概念股也漲跌不一，類股延續性不佳，據過往經驗，目前籌碼使指數維持刷洗機率較高，投資人可逢高利用永續期貨進行避險操作。

期交所的臺灣永續期貨屬小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供、記者周克威整理）

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