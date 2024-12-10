台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（10）日多空震盪，指數齊步回檔修正。分析師表示，現階段期現貨逆價差擴增，外資淨空單減少188口、降至3.7萬口。展望盤勢，由於前高壓力沉重，熱門股多數呈現回檔，根據過往經驗，台指期維持刷洗的機率較高。

台股方面，受中國政策干擾，台股昨天科技弱、傳產強，終場下跌148點，收在23,125點，成交值3,428億元，失守5日線；期貨部分，台指期昨天下跌160點至23,090點，價差方面，逆價差為35.08點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超142.1億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少595口至12,177口，其中，外資淨空單減少188口至37,390口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則是增加1,437口至17,612口。

永豐期貨指出，12月以來指數展開強彈，外資卻大幅減碼原先看跌部位，賣權淨金額已於12月6日翻正，反而外資買權淨金額持續呈現負值，近期已經突破1億元關卡。

近期台指夜盤兩度強攻全數遭到壓回，前高壓力較沉重，近期熱門股多數也呈現回檔，昨天下跌家數再度突破700家，指數難以維持上周動能。根據過往經驗，目前的籌碼狀況，指數維持刷洗機率較高。

群益期貨表示，現階段外資期現貨保守格局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，目前台股續作量縮整理格局，短線在台股波動率仍處低檔下，台股的拉回仍可以樂觀操作。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,400點，周賣權最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1下降至0.9。VIX指數下降0.26至18.64。