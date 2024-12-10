快訊

好天氣要掰了 吳德榮：周六入冬最強冷空氣 跌破10度低溫

等待CPI數據 美股指數收低 道指連跌4日

台指期 外資減碼空單

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

股期雙市昨（10）日多空震盪，指數齊步回檔修正。分析師表示，現階段期現貨逆價差擴增，外資淨空單減少188口、降至3.7萬口。展望盤勢，由於前高壓力沉重，熱門股多數呈現回檔，根據過往經驗，台指期維持刷洗的機率較高。

台股方面，受中國政策干擾，台股昨天科技弱、傳產強，終場下跌148點，收在23,125點，成交值3,428億元，失守5日線；期貨部分，台指期昨天下跌160點至23,090點，價差方面，逆價差為35.08點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超142.1億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少595口至12,177口，其中，外資淨空單減少188口至37,390口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則是增加1,437口至17,612口。

永豐期貨指出，12月以來指數展開強彈，外資卻大幅減碼原先看跌部位，賣權淨金額已於12月6日翻正，反而外資買權淨金額持續呈現負值，近期已經突破1億元關卡。

近期台指夜盤兩度強攻全數遭到壓回，前高壓力較沉重，近期熱門股多數也呈現回檔，昨天下跌家數再度突破700家，指數難以維持上周動能。根據過往經驗，目前的籌碼狀況，指數維持刷洗機率較高。

群益期貨表示，現階段外資期現貨保守格局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，目前台股續作量縮整理格局，短線在台股波動率仍處低檔下，台股的拉回仍可以樂觀操作。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,400點，周賣權最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1下降至0.9。VIX指數下降0.26至18.64。

台股 外資

延伸閱讀

外資賣超70億元終止連6買 台股失守5日線

超級除息周到來 哪些高息ETF股息、價差都賺

台股下跌148點 三大法人賣超142億元

川普首次執政期間台股行情熱 這兩類股漲幅驚人

相關新聞

台光電、奇鋐 認購夯

法人近期卡位業績表現亮眼的股票，尤其11月營收創新高者具基本面支撐，法人持續布局這些股票為年底績效作價。不過，由於近期盤勢震盪，投資人不妨運用相關認購權證操作，以小博大，但宜嚴控制資金水位並靈活操作。

緯穎、川湖 四檔馬力足

11月營收昨（10）日已公布完畢，近期法人陸續卡位營收創新高概念股，包括緯穎（6669）、川湖（2059）等受資金青睞。...

胡連利多 選逾三個月

胡連（6279）進入傳統旺季，11月營收續創單月歷史新高，法人預估，展望 2025年，在基期墊高之下，因受惠新客戶、新訂...

全民權證／創意 鎖定逾90天

創意（3443）在兩家CSP客戶仍擁有ARM架構的CPU、ASIC及HBM 4等專案機會，另原訂於第4季Tape out...

全民權證／台燿 押價內外10%

台燿（6274）11月營收22.6億元，月增11.4%，年增43.6%。法人指出，台燿為主要高階CCL供應商，目前M6營...

全民權證／宏全 二檔活力旺

宏全（9939）2023年前十月獲利達雙位數成長。展望未來，隨著多個新廠於2025年及2026年陸續投產，公司營運將迎來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。