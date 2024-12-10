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12月電子期、金融期齊跌

中央社／ 台北10日電

台北股市今天下跌148.17點，收23125.08點。12月電子期收1268點，下跌11.65點，逆價差3.14點；12月金融期收2138點，下跌3.4點，逆價差1.97點。

12月電子期以1268點作收，下跌11.65點，成交553口。

電子現貨以1271.14點作收，下跌10.05點；12月電子期貨與現貨相較，逆價差3.14點。

12月金融期以2138點作收，下跌3.4點，成交302口。1月金融期以2140點作收，下跌6點，成交2口。

金融現貨以2139.97點作收，下跌4.9點；12月金融期貨與現貨相較，逆價差1.97點。實際收盤價以期交所公告為準。

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