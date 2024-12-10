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12月台股期指跌160點

中央社／ 台北10日電

台北股市今天終場跌148.17點，收23125.08點。12月台指期以23090點作收，下跌160點，與現貨相較，逆價差35.08點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，12月期貨23250點、1月期貨23295點。

台股今天終場跌148.17點，收23125.08點，成交金額新台幣3428.46億元。

12月台指期貨以23090點作收，跌160點，成交7萬110口；1月期貨以23128點作收，跌167點，成交1122口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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