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期貨商論壇／永續期 留意內資

經濟日報／ 記者王皓正整理
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國製造業景氣復甦，有望為美國經濟注入動能，不過未來經濟走勢仍須觀察通膨數據以及貨幣政策的調整，因此投資人更需謹慎留意11月CPI、PPI等數據變化，若整體變化有限，應不影響1月FOMC降息結果，若最終聯準會決議降息，則將有利於美股後市發展。

台股部分，受川普放話將加徵墨西哥、中國關稅消息影響，台股與美股於11月中旬後表現分歧，期間外資大賣現貨2,000多億，導致加權指數一度跌破季線，直至12月初外資才陸續回補現貨部位，使盤勢不至走入偏空格局。綜觀過去第4季表現，整體上漲概率較高，在美國即將步入耶誕假期的情況下，後續內資的操作極為重要，可以持續留意自營商選擇權部位是否為偏多布局，以及投信的現貨買超金額能否持續擴大，將是12月股市表現的風向指標。若內資籌碼均偏向多方，則台指期應能延續偏多走勢。

對於投資人而言，倘若想藉此機會參與行情，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

台股 期貨交易 美國經濟

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