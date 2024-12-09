快訊

家裡都是血！苗栗男砍殺母、子反鎖家門墜樓亡 10歲童報警

今明晴暖上看30度高溫 吳德榮：周六首波「強烈」冷氣團機率高

陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／航運期 偏多看待

經濟日報／ 記者王皓正整理
航運業示意圖。（路透）
航運業示意圖。（路透）

就國際局勢來看，目前中東情勢仍不穩定，另外，在美東碼頭的工人協商也愈發緊張，且舊合約是到2025年1月15日，加上農曆年的拉貨，使市場不看淡航運類股行情。

台股方面，時序開始進入耶誕節，整體量能少了外資的參與開始萎縮，加上美國川普上任前仍有近二個月的空檔期間，大盤方面恐陷震盪的格局，反而要提防川普放冷箭，而近期大盤所形成的M頭危機，也可能以盤代跌的形式消除。

在類股方面，除了BBU及矽光子的題材，貨櫃航運類股因前段的相關因素、及被列入ETF的成分股造成不小的利多，在航空類股除了在各地新開航班外，貨運方面近期也與海運面臨同樣狀況，害怕美國新任總統上任後，對於各國課關稅，各商家也盡量得提早出貨，使得近期相關的運價持續上升，故在航運方面短期仍偏多看待，而後續除了觀察中東地緣政治、美東碼頭談判外，本周也須關注美國CPI數據。

若未來希望透參與航運業整體股價表現的投資人，可以考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

期貨交易 碼頭 美國

延伸閱讀

台驊營收／11月21.48億元 年增約六成

中型100期 今天掛牌

期交所12月9日推出臺灣中型100指數期貨 深化期貨市場商品多元性

中型100期 三優勢聚光

相關新聞

期交所說明會 兩重點

為了協助期貨商落實資訊安全、健全業務經營及恪遵法令規範，期交所於12月6日舉辦「期貨商資通安全及業務宣導說明會」，邀請期...

期貨商論壇／航運期 偏多看待

就國際局勢來看，目前中東情勢仍不穩定，另外，在美東碼頭的工人協商也愈發緊張，且舊合約是到2025年1月15日，加上農曆年...

期貨商論壇／永續期 留意內資

美國製造業景氣復甦，有望為美國經濟注入動能，不過未來經濟走勢仍須觀察通膨數據以及貨幣政策的調整，因此投資人更需謹慎留意1...

奇鋐、雙鴻 選中長天期

隨輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）伺服器採液冷滲透率提升，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等供應鏈受惠，吸引三大法...

晶心科、大亞 四檔放閃

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考晶心科（65...

全民權證／神達 押逾五個月

神達（3706）表示，本季營運會是今年最好的一季，也會優於去年同期，而2025年基本上還是非常樂觀的一年。此外，神達在「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。