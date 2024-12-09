期貨商論壇／航運期 偏多看待

就國際局勢來看，目前中東情勢仍不穩定，另外，在美東碼頭的工人協商也愈發緊張，且舊合約是到2025年1月15日，加上農曆年的拉貨，使市場不看淡航運類股行情。

台股方面，時序開始進入耶誕節，整體量能少了外資的參與開始萎縮，加上美國川普上任前仍有近二個月的空檔期間，大盤方面恐陷震盪的格局，反而要提防川普放冷箭，而近期大盤所形成的M頭危機，也可能以盤代跌的形式消除。

在類股方面，除了BBU及矽光子的題材，貨櫃航運類股因前段的相關因素、及被列入ETF的成分股造成不小的利多，在航空類股除了在各地新開航班外，貨運方面近期也與海運面臨同樣狀況，害怕美國新任總統上任後，對於各國課關稅，各商家也盡量得提早出貨，使得近期相關的運價持續上升，故在航運方面短期仍偏多看待，而後續除了觀察中東地緣政治、美東碼頭談判外，本周也須關注美國CPI數據。

若未來希望透參與航運業整體股價表現的投資人，可以考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

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