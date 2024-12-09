晶心科、大亞 四檔放閃

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考晶心科（6533）、大亞（1609）等表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

晶心科受惠AI需求強勁，處理器矽智財廠商晶心科今年營收將續創新高，公司對明年營運展望有信心，持續推動高成長策略。

晶心科去年度營收首度突破10億元大關，今年累計前十月合併營收10.73億元。AI應用在去年超車消費性產品，躍居晶心科營收主要動能，公司估計，今年來自AI應用營收占比將逾四成。

RISC-V架構是晶心科的主力發展產品，晶心科表示，隨著技術持續進展，異質整合、多重CPU架構已很普遍，以RISC-V架構來說，開發者可自行添加指令，在技術上的優勢與彈性，遠高於其他架構，預期未來採用該架構開發產品的廠商愈來愈多。

大亞本業持續受惠台電強韌電網計畫，在手訂單滿檔，至於綠能布局上，積極開發中大型企業廠房屋頂與地面型電廠，目標將超過50MW規模。

大亞指出，去年因處分保瑞、穎崴等持股，讓獲利成長幅度較大，比較基期墊高下，今年前三季才會呈現年減，不過單季仍繳出年增三成的好成績，主要是電線電纜事業表現依然不錯，加上國際銅價上漲，推升營運。

近年大亞積極發展綠能產業，已完成台南學甲區71公頃土地面積的地目變更，建置太陽能發電76MW發電裝置容量，是台灣30公頃以上大型私人土地變更地目成功的首例。

若是投資人看好此兩檔，可以選擇價內外15%以內、有效天期三個月以上的權證入手。