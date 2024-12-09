全民權證／瑞昱 兩檔動能強

瑞昱（2379）第4季受淡季、客戶年底庫存態度保守影響，營收將出現季減，但明年第1季網通、車用規格升級持續、個人電腦恢復拉貨，營收動能將明顯轉強。

法人評估，瑞昱明年營收主要動能來自網通規格、基礎建設升級、車用乙太網滲透率提升及新應用領域擴展，包括 2.5G及5G乙太網路、10G被動式光纖網路（PON）、管理型交換器，以及WiFi 6、WiFi 6E、WiFi 7世代交替等，中長期持續看好10G PON、WiFi 7將提升Multi Giga需求；而WiFi 7已開始出貨，主要應用於高階個人電腦、路由器。

權證發行商表示，投資人如看好瑞昱投資機會，可挑選價內外10%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。（群益金鼎證券提供）

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