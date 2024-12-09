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全民權證／長榮 挑價內外15%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

長榮（2603）因中東地緣政治因素，今年獲利繳出亮麗成績，加上川普揚言加徵關稅引發搶運潮，及納入元大高股息成分股等利多匯聚，法人看好2025年營運展望。

法人指出，除往年經驗顯示年底貨載需求轉強，中國大陸農曆年工廠停工提早，帶動客戶備貨潮外，川普就任前加徵關稅擔憂恐引發一波搶運潮，及美東碼頭ILA與USMX針對碼頭自動化議題談判陷入僵局，後續工人恐重啟罷工，均是刺激運價上漲利多條件。而中東緊張情勢短期恐難降溫，紅海危機造成貨櫃航商繞道好望角將延續，使運價維持高檔，長榮等貨櫃航商持續受惠。

權證發行商建議，可買進價內外15%內，距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 碼頭 長榮

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