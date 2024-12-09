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全民權證／神達 押逾五個月

經濟日報／ 記者王皓正整理

神達（3706）表示，本季營運會是今年最好的一季，也會優於去年同期，而2025年基本上還是非常樂觀的一年。此外，神達在「去中化」壓力下，啟動全球布局計畫。

神達表示，在亞洲地區過去生產模式為「中國加二」，因應不同地區關稅可能的變化，未來規畫朝規劃「中國加三」模式發展，歐洲也會持續擴大布局。神達指出，全球約有超過8,000座資料中心，其中包括AI資料中心在內、約有600座超大規模資料中心，神達也針對超大規模AI資料中心未來發展進行調整布局，包括與美國廠商進行投資與策略合作，滿足不同客戶AI需求。

權證發行商建議，看好神達的投資人，可挑選價內外程度在5%以內、且距到期日150天以上的權證進操作。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

神達

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