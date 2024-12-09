奇鋐、雙鴻 選中長天期

隨輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）伺服器採液冷滲透率提升，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等供應鏈受惠，吸引三大法人進場布局，股價在盤勢動能重返AI概念股時將發動攻勢。

AI伺服器出貨動能持續強勁，法人預估AI伺服器在今、明年出貨量分別為158.9萬台、244.7萬台，年成長率分別達164%、54%。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，AI伺服器占比將逐年提升，產值占比將超過整體伺服器產業的50%，其中，散熱元件的規格隨著功耗的提升，產生較大變革，從傳統氣冷走向水冷，效能與單價都有明顯提升。

散熱模組大廠奇鋐受惠輝達GB200拉貨潮帶動AI伺服器水冷板出貨量增加，11月營收突破70億元大關、達71.92億元，連續兩個月創新高。隨GB200出貨持續放量，奇鋐看好，明年水冷產品營收有望較今年倍增成長。

雙鴻11月營收13.7億元，雖較 10月衰退1.8%，但較去年同期成長20.8%，累計前11月營收達 144.16億元，年增23.2%。

權證發行商表示，投資人如看好奇鋐、雙鴻相關個股投資機會，可挑選價內外5%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。