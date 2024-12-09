協助期貨商強化法令遵循 期交所舉辦期貨商資通安全及業務宣導說明會

為協助期貨商落實資訊安全、健全業務經營及恪遵法令規範，臺灣期貨交易所於12月6日舉辦期貨商資通安全及業務宣導說明會，邀請期貨商內部稽核、法遵、資安等單位主管及高階主管參與，計有100餘人參加。期交所表示，這次宣導說明會係首次同時邀請期貨商內部稽核、法令遵循及資安主管與會，目的在使業者相關權責主管能快速掌握資通安全及業務的整體管理及近期增修訂規章，期望透過由上而下的方式，促使期貨商強化營運韌性、合規性。

這次說明會宣導的主題涵蓋期貨商資通安全及業務兩大範疇，內容豐富多元，藉由國內外違規案例，向與會者說明期交所明年度之查核重點。資通安全部分包括：建立期貨商資通安全檢查機制、專兼營期貨商與資訊公司異業合作模式、期貨商作業委託他人處理應注意事項、近期期貨商重大資通安全事件、資通安全零信任架構等；業務部分包括：建置客戶分級管理措施、線上申請交易額度放寬、客訴案件的立即處理、違約資料接收與控管、非內部人不得使用內部網路、API管理及洗錢防制、董事長資格審查、期貨交易輔助人協助委任期貨商辦理相關變更作業的委任契約變更申報規定等。

期交所表示，在年底舉辦這次期貨商資安與業務宣導，目的在藉由今年度所發生重大資安事件、期貨公會「期貨商開戶徵信作業管理及提供高齡客戶金融服務自律規則」有關分級管理之規範、查核所見缺失，向業者說明期交所查核重點事項等，期望以輔導方式，促使業者落實檢視公司所訂相關規範的完整性、妥適性、制度設計及執行的有效性。同時也期望業者就事業的經營能兼顧企業獲利及交易人權益的保障。