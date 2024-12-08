陽明、萬海 四檔活跳跳

受惠全球貨櫃輪運價高漲，海運業第3季獲利表現亮眼，法人分析，第4季市場船舶運力持續受中東地緣政治及美國大選後的不確定性等因素影響，從川普首任總統時的關稅政策案例，可以看到關稅對北美海運市場貨櫃流動和運費有其外溢效應，有利陽明 （2609）、萬海（2615）營運表現。

根據統計，陽明第3季每股純益8.12元；萬海單季每股純益6.57元。加上部分台股ETF近來換股，陽明也被列入，帶動陽明6日股價逆勢上漲。

陽明、萬海相關權證 圖／經濟日報提供

法人指出，由於明年春節比預期早，亞洲近洋線旺季提前開跑，加上春節前貨運需求，將帶動航運業第4季營運。另外，歐洲大型航運公司如馬士基宣布12月起調高歐洲線運價，國內業者如陽明也將受惠於此趨勢，預計12月營收表現將有所提升。

陽明為強化經營韌性，也持續優化東西向主力航線，並自明年2月起透過Premier Alliance架構、投船聯營、以及買艙、換艙等合作模式提供可靠及綿密航線網絡，提供全球運送服務。

萬海日前宣布，為搶攻北美市場，提供客戶更便捷的服務，將於2025月2月推出中國大陸華東至北美西的PS6航線。PS6航線為萬海與海洋網聯船務（Ocean Network Express）合作，透過艙位互換協議，萬海將提供PS6航線港口：上海 - 寧波 - 長灘 - 奧克蘭 - 上海 – 寧波的服務。既有美西航線AP1靠港也將調整，同時縮短越南、華南、台灣至美西的航行時間，提供更便捷的服務。

權證發行商表示，投資人若看好陽明與萬海後續表現，可以挑價內外20%以內，長天期的權證，透過權證以小金搏大利。