王品、大銀 認購鍍金

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
王品。 王品/提供
王品。 王品/提供

台股多空震盪，現階段盤面上具備業績題材支撐的「營運優質股」走勢相對抗震，投資人可參考王品（2727）、大銀微系統（4576）等，利用權證參與行情。

法人表示，近期台股持續震盪，市場短線進出上，投資人應以選股代替選市、成長與價值並重的投資策略，挑選中長期業績成長性與能見度高的「營運優質」公司，較能抵禦市場震盪的干擾。

王品、大銀相關權證 圖／經濟日報提供
王品、大銀相關權證 圖／經濟日報提供

王品表示，餐飲業持續展店及推出新品牌，整體產業已超越疫情前水準，且成長幅度超過二成。在外食人口成長趨勢下，接下來展店將以平價品牌為主；中國大陸市場則維持目前的規模。

王品今年前三季稅後純益10.2億元、年減8.3%，每股純益12.41元。王品表示，主要是去年疫後報復性消費，墊高營運比較基期。

王品10月起與外送平台foodpanda合作，上線後每日均突破百萬元業績，雙方看好後續合作效益再擴大。

王品看好通膨下消費剛性需求，將以石二鍋、品田、就饗等平價品牌為展店主力，石二鍋截至上月店數來到86家，將是旗下家數最快破百的品牌，同時將賺錢品牌擴大規模，青花驕、享鴨目標月營收破億元。

大銀表示，2025年以半導體及PCB成長性最看好，主要來自先進製程的訂單，就地區來看以大陸及台灣市場最有潛力，預估2025年業績會比2024年成長。

接單部分，目前微米與奈米級定位系統以半導體為主，能見度約三至六個月，高階長單已看到2025年中以後；PCB製程及製造設備、精密運動及控制元件應用在智慧製造及工具機相關，整體能見度約1.5個月。

大銀受惠半導體及自動化等產業訂單持續升溫，第3季合併營收5.98億元，季增3%、年增18%，營收規模放大，毛利率33.1%，稅後純益2,400萬元，每股純益0.2元，較去年同期0.14元成長，但較上季0.22元下滑。累計前三季稅後純益0.28億元、年增536.3%，每股純益0.23元。

永豐金證券建議，投資人可設定價外程度20%以內、合理天期權證，連結王品相關權證包括王品永豐45購01（057203）、王品群益46購01（048844）；大銀相關權證有大銀永豐44購01（053760）、大銀元大43購08（051863）等。

王品

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